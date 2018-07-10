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كأس العالم

استقبال أسطوري من جماهير باريس سان جيرمان للحارس العملاق بوفون.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:02 ص
صدى البلد
رحبت جماهير باريس سان جيرمان بالحارس الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون اثناء وصوله الى مقر النادي من أجل خوض التدريبات اليومية مع لاعبي الفريق .

واستقبلت جماهير باريس سان جيرمان الحارس العملاق بالالعاب النارية خلال دخوله مقر النادي ترحيبا بالانضمام الي الفريق، متمنين أن يكون حائط صد في تاريخ الفريق .

وشارك الايطالي جانلويجي بوفون لحظة سعادة الجماهير بتواجده وقام بالاحتفال معهم.

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