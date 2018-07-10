استقبال أسطوري من جماهير باريس سان جيرمان للحارس العملاق بوفون.. فيديو

رحبت جماهير باريس سان جيرمان بالحارس الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون اثناء وصوله الى مقر النادي من أجل خوض التدريبات اليومية مع لاعبي الفريق .
واستقبلت جماهير باريس سان جيرمان الحارس العملاق بالالعاب النارية خلال دخوله مقر النادي ترحيبا بالانضمام الي الفريق، متمنين أن يكون حائط صد في تاريخ الفريق .
وشارك الايطالي جانلويجي بوفون لحظة سعادة الجماهير بتواجده وقام بالاحتفال معهم.
واستقبلت جماهير باريس سان جيرمان الحارس العملاق بالالعاب النارية خلال دخوله مقر النادي ترحيبا بالانضمام الي الفريق، متمنين أن يكون حائط صد في تاريخ الفريق .
وشارك الايطالي جانلويجي بوفون لحظة سعادة الجماهير بتواجده وقام بالاحتفال معهم.