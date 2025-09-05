قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين

السكة الحديد
حمادة خطاب

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة موسعة بعنوان "التوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل والانضباط المؤسسي"، وذلك بالمنطقة الوسطى بمحافظة أسيوط، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق وجمع كبير من المهندسين والفنيين والعاملين.

تأتي الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تعقدها الهيئة لتعزيز ثقافة السلامة والانضباط الوظيفي لدى العاملين بمختلف القطاعات، وقد تناولت فعالياتها عدة محاور رئيسية، شملت التوعية القومية تجاه تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية وجهود التطوير الجارية بقطاع السكك الحديدية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تنمية العنصر البشري من مهندسين وفنيين وعمال عبر التدريب المستمر والتقييم المهني والتحفيز وخلق بيئة عمل قائمة على التعاون والمسؤولية المؤسسية.

إجراءات السلامة الفنية للوحدات المتحركة 

كما شددت الندوة على ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة الفنية للوحدات المتحركة سواء عبر منظومات التأمين الفني والتقيد بتعليمات التشغيل،  والتأكيد على أن الانضباط والتحلي بالمسؤولية يمثلان أساسًا لترسيخ ثقة المواطنين في خدمات الهيئة. وفي هذا السياق، تم التحذير من خطورة تعاطي المواد أو العقاقير غير المصرح بها، مع التأكيد على استمرار الحملات المفاجئة للكشف عن المخالفات، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين.

كما تضمن برنامج الندوة محاضرة دينية ألقاها أحد رجال الدعوة الدينية ، تناول خلالها قيمة العمل والإخلاص فيه كواجب ديني ووطني، وأثر الشائعات والمعلومات المغلوطة على استقرار المجتمع، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من العاملين الذين طرحوا استفساراتهم ومطالبهم ، حيث جرت مناقشتها في إطار اللوائح المنظمة، مع الاستجابة لبعض المطالب وتكريم المتميزين بما يعزز من روح الانتماء لديهم.

وتأتي هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوعية العاملين بمختلف المناطق والقطاعات، إيمانًا بأن التطوير المؤسسي يبدأ من وعي الفرد وانضباطه داخل بيئة العمل.

مهندسين السكة الحديد النقل

