يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

الزبيب من التسالي الصحية التى يمكن تناولها في أى وقت من اليوم دون أن تضر المناعة أو تسبب السمنة مثل الأنواع المصنعة أو الغنية بالسعرات والسكر.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن الزبيب يعمل على حماية الجسم من مخاطر عديدة ، أبرزها:



خفض ضغط الدم والإصابة بالسكتة الدماغية



يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم الاستفادة من تناول الزبيب بانتظام (ثلاث مرات يوميًا).

ووجد الباحثون أن هذا الاستهلاك اليومي قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، خاصةً عند مقارنته بتناول وجبات خفيفة شائعة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة الغذائية للزبيب غنية بالبوتاسيوم المفيد للقلب، مما يساعد على منع انخفاض البوتاسيوم - وهي مشكلة شائعة في النظام الغذائي الأمريكي القياسي.

يُعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا لوظائف جميع خلايا وأنسجة وأعضاء جسم الإنسان. الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية .

إدارة مرض السكري

قامت دراسة عشوائية أجريت عام 2015 بتقييم تأثير الاستهلاك الروتيني للزبيب الداكن مقابل الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة على مستويات الجلوكوز وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى بين المرضى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

في هذه الدراسة، وبالمقارنة مع الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة، انخفض مستوى الجلوكوز لدى من تناولوا الزبيب بنسبة 23% بعد تناول الوجبةكما انخفض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بنسبة 19%، وانخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ لدى من تناولوه و بشكل عام، تدعم الأبحاث فكرة أن الزبيب خيار صحي للوجبات الخفيفة لمرضى السكري من النوع الثاني.

يساعد محتوى الألياف في الزبيب جسمك أيضًا على معالجة السكريات الطبيعية الموجودة في الزبيب، مما يساعد على منع ارتفاع الأنسولين.

الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن الفواكه المجففة، وخاصة التمر والخوخ المجفف والزبيب، تحتوي على مركبات فينولية عالية ذات خصائص مضادة للأكسدة أقوى من تلك الموجودة في بعض الفواكه الطازجة وتُعد مضادات الأكسدة بالغة الأهمية لصحتنا لأنها تمنع الجذور الحرة (مواد كيميائية شديدة التفاعل قد تُلحق الضرر بالخلايا) من التسبب في تلف خلايا أجسامنا.

الجذور الحرة هي أحد العوامل الأساسية الأساسية التي تؤدي إلى النمو التلقائي للخلايا السرطانية وكذلك انتشار السرطان، ولهذا السبب فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الزبيب هي غذاء رائع مضاد للسرطان.

وفقًا لمراجعة علمية نُشرت عام 2019، فإن "تناول كميات أكبر من الزبيب والفواكه المجففة الأخرى قد يكون مهمًا في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي".

من خلال تضمين الزبيب في نظامك الغذائي، لا يمكنك فقط زيادة مستويات مضادات الأكسدة لديك، بل قد تساعد أيضًا في تقليل تلف الخلايا والوقاية من السرطان.