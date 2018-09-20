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مي عمرتثير ضجة بفستان فضي لامع فى مهرجان الجونة السينمائي..صور

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 10:06 م
مي عمر - صورة ارشيفية
مي عمر - صورة ارشيفية
علا أحمد
ظهرت الفنانة مى عمر بفستان ساحر باللون الفضي اللامع فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم.

وكان الفستان الخاص بـ مى عمر مكشوفا من الصدر، ومفتوحا بعض الشيء من الركبتين، وهو ما جعلها تبدو بإطلالة مثيرة وجذابة للغاية، وهو ما أثار إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفضلت الفنانة مي عمر ان تترك شعرها منسدلا على كتفيها وهو ما جعلها تزداد تألقا وتميزا، حيث تناغمت تسريحة شعرها مع شكل الفستان، وكذلك وفقت فى إختيار الماكياج الخاص بها فاختارت أحمر شفاه بسيط وكذلك الإكسسورات الخاصة لها كانت بسيطة ومميزة للغاية.

مي عمرتثير ضجة بفستان فضي لامع فى مهرجان الجونة السينمائي..صور
مي عمرتثير ضجة بفستان فضي لامع فى مهرجان الجونة السينمائي..صور

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