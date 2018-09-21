الكفراوي: لائحة الأهلي تراعي الأبعاد الإنسانية

أكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن لائحة النظام الأساسي للنادي تراعي حقوق الأعضاء خصوصًا المطلقات والأرامل، وتصحح الكثير من المشاكل المتراكمة، بما يحفظ حقوق وكرامة صاحب العضوية.



وأشار الكفراوي، فى تصريحات خاصة إلى أن لائحة النظام الأساسي للنادي تُراعي المساواة بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وكل ما يتعلق بشئون العضوية. وإحالة الأمور المالية للائحة ليست التفافًا على حقوق أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا وأن اعتماد اللائحة المالية من صميم عملهم في اجتماع الجمعية العمومية العادية.



وقال الكفراوي، إن اللائحة الجديدة راعت الكثير من الأبعاد الإنسانية، وبما يتوافق مع اللائحة، وذلك فيما يتعلق بشئون العضوية، خصوصًا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأب والأم.



وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه يرحب بأي استفسارات أو توضيحات من جانب أعضاء الجمعية العمومية لإزالة أي لبس، مشيرًا إلى أن مكتسبات العضوية في لائحة النظام الأساسي الجديدة كثيرة للغاية، وتعظّم من دور أعضاء الجمعية العمومية.

