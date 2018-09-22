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مرأة

أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية التيجي
قالت الدكتورة إيمان رشدي استاذة الباطنة والسكري وغدد صماء في كلية الطب جامعة القاهرة، إن الملتقي العربي لداء السكري الذي ضم 9 دول، وبحضور أكثر من 1000 طبيب، يقام كل عام في مصر، منذ تسع سنوات، ويهدف إلى مناقشة أهم العلاجات والدراسات الخاصة بمرض السكري، ويصاحبه ورش عمل لشباب الأطباء والخاصة في طرق استخدام الانسولين، والعوامل المؤثر على الإصابة بالمرض.

وأضافت إيمان في تصريحات لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن ارتفاع نسبة الإصابة قد تكون أعلى في مصر، بسبب ارتفاع عدد السكان مقارنة بالدول العربية الاخرى كالإمارات أو الكويت أو السعودية، حيث ان عدد المصابين في مصر بمرض السكري يصل إلى 8 مليون مصاب، وهي نسبة ليست بالقليلة على الإطلاق.

وأشارت إلى أنه يختلف النوع الأول من مرض السكري عن النوع الثاني، لأن هناك اختلاف كبير بينهما، حيث أن النوع الأول يأتي من الإصابة بفيروس ما يصيب الجسد ويبدأ في تاكل الأجهزة الداخلية من بينها البنكرياس، وهو ما يجعل الجسم غير قادر على إفراز الأنسولين.

وأشار إلى أن النوع الثاني على نقيض النوع الاول، والسبب الاول في الإصابة به هو العامل الوراثي، وهو ما يجعل الشخص يحمل جينات وراثية تجعله اكثر عرضة للإصابة بالسكري عن غيره، بالإضافة إلى حدوث بعض العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بهذا المرض بجانب الجينات، ومن ابرزها السمنة، وتجمع هذين السببين يزيد من نسب الإصابة لدى الشخص.

ونصحت إيمان باتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل مستمر، والمحافظة على الوزن طبيعيا.

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