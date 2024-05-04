مفاجأة جديدة من سامسونج.. هذه الهواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي

طرح شركة سامسونج أخيرا تحديث One UI 6.1 لمجموعة واسعة من الأجهزة كما وعدت، حيث يتم طرح تحديث عائلة Galaxy S22، وسلسلة Galaxy S21، وGalaxy Z Fli p4، وGalaxy Z Flip 3، وGalaxy Z Fold 4، وGalaxy Z Fold 3.

وفي الوقت الحالي، يقتصر التحديث على هواتف سامسونج المذكورة في كوريا الجنوبية، ولكن لا ينبغي أن يكون الطرح العالمي للمناطق الأخرى متأخرا كثيرا، ووفقا لـ سامسونج فإن واجهة النظام الجديدة One UI 6.1 ستجلب مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.



وبالنسبة للهواتف الرائدة الأقدم، تقدم سامسونج مجموعة مختارة من هذه الميزات، بدلا من المجموعة الكاملة، ومع ذلك، يجب أن تعمل هذه الإضافات على تحسين تجربة المستخدم بطرق مختلفة.

فيما يلي تفاصيل لميزات Galaxy AI التي يمكنك توقعها على أجهزة سامسونج التالية:

أحدث هواتف سامسونج تعمل بالذكاء الاصطناعي





- سلسلة Galaxy S21: سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزة البحث Circle to Search، والتي تتيح يتيح للمستخدمين ببساطة رسم دائرة حول الكائن في الصورة لمعرفة المزيد عنه وسيقوم الذكاء الاصطناعي بجلب جميع المعلومات المتعلقة به.

- هاتف Galaxy Z Flip 3: على غرار تشكيلة S21، سيحصل Z Flip3 على دائرة للبحث.

- هاتف Galaxy Z Fold 3: سيستفيد هذا الهاتف من مجموعة واسعة من ميزات Galaxy AI، يتضمن ذلك الخلفيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتلخيص صفحات الويب، وتلخيص الملاحظات، والقوالب التلقائية في Samsung Notes، والترجمة المباشرة للغة، واقتراحات تحرير الصور، والتحرير المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ووضع المترجم الفوري، والنسخ الصوتي في مسجل الصوت.

- سلسلة Galaxy S22، وZ Flip 4، وZ Fold 4: ستتلقى هذه الأجهزة المجموعة الكاملة من ميزات Galaxy AI، بما يتوافق مع سلسلة Galaxy S24.



الجدير بالذكر أن سامسونج تبذل جهودا كبيرة لجلب ميزاتها الذكية إلى المزيد من الهواتف، حيث تهدف إلى ترقية أكثر من 100 مليون جهاز مزود بـ Galaxy AI بحلول نهاية العام.

ويبدو أن الهدف محتمل مع الدفعة الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هاتفي Fold 6 وFlip 6 القادمين سيأتيان مثبتين مسبقا عليه، وبشكل عام، توفر واجهة One UI 6.1 ميزات متقدمة للعديد من هواتف سامسونج الأخرى.