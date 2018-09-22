عميد هندسة القاهرة: 2500 طالب بالسنة الإعدادية ينتظمون مع بداية العام الدراسي الجديد

قال الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الدراسة انتظمت في أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن 2500 طالب ببرامج الفصلين وبرامج الساعات المعتمدة بالسنة الإعدادية بدأوا، اليوم، السبت في أولى المحاضرات للعام الدراسي 2018-2019.





ولفت "تاج الدين"، في تصريحات صحفية، إلى أن اتحاد طلاب الكلية استقبل الطلاب الجدد من الساعة السابعة صباحًا، لتعريف الطلاب بالمدرجات والإجابة عن أي استفسارات.





وأوضح أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق لائحة جديدة لبرامج الفصلين، ولائحة محدثة لبرامج الساعات المعتمدة، فضلًا عن البدء في برامج جديدة.