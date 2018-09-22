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رياضة

الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
نور عادل
واصل الحظ السيئ عناد المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بالمباراة التي تجمع فريقه بالوقت الحالي مع منافسه فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بالجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح على كرة بالدقيقة 43 ودخل بها إلى منطقة الجزاء ولكن مع مضايقات مدافع الفريق المنافس سدد محمد صلاح الكرة بكعب قدمه ليباغت مدافع وحارس فريق ساوثهامبتون، وكادت أن تسكن الشباك ليكون هدفا عالميا ولكن عانده الحظ لتخرج بالقرب من القائم.

ويتقدم ليفربول على منافسه فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بهدفين دون رد في إطار الشوط الأول.
الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو
الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو

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