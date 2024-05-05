الكلام ده لما نكون مخطوبين.. تامر أمين يعلق على أزمة صلاح وكلوب |فيديو

علق الاعلامي تامر أمين على ازمة النجم المصري لاعب نادي ليفربول محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب ، قائلا : "صلاح نزل لعب اساسي بعد الازمة والمدرب فرح اول ماجاب جون ".

وتابع " امين " ، خلال برنامجه "آخر النهار "، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن هذه هي العقلية الاحترافية ، فالاحتراف ليس به مشاعر .

وأكمل: الاحتراف مفهوش انا مقموص او انا زعلان الكلام ده لما نكون مخطوبين وهو ده الفرق بينهم وبينا .

ماذا حدث بين صلاح وكلوب ؟

المشادة بين محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب وقعت أثناء وقوف محمد صلاح على خط الملعب لاستبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ليفربول بفريق وست هام.

كانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يصعب مهمة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.