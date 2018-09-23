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ثقافة

دار السعيد تصدر بين البحرين ليوسف زيدان

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار السعيد للنشر والتوزيع كتاب "بين البحرين" للكاتب الكبير دكتور يوسف زيدان.

وتم اطلاق الكتاب في حفل تأسيس منتدي يوسف زيدان للابداع والكتاب هو الأول للدكتور يوسف زيدان مع دار السعيد للنشر والتوزيع.

ويعتبر الكتاب من أهم الكتب التي اصدرها الدكتور يوسف زيدان حيث أنه الوحيد في النقد الأدبي، والذي يتناول فيه النقد من وجة نظر القارئ للعمل الأدبي.

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