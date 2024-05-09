عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الهيئة المصرية للمعارض يفتتح معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات

صدى البلد

افتتح اليوم اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يستمر من 9 إلي 12 مايو 2024 بحضور  ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وسفراء أوغندا وملاوي وتنزانيا بالقاهرة وأشرف العدوي منظم المعرض مع الهيئة المصرية للمعارض وأيمن وفيق رئيس الوحدة المركزية للمعارض الداخلية و هالة صفر مدير عام الصالات بالهيئة المصرية للمعارض.

المشاركون في معرض الأثاث والديكور

يقام المعرض بمشاركة أكثر من ٦٠ شركة من كبري الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن المعرض يضم العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور،  لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

عرض أكثر من 2000 موديل من أرقى انواع الاثاث

وأضاف الماوردي أن معرض الاثاث والديكور "home in" يتميز بعرض أكثر من 2000 موديل من أرقى انواع الاثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل وحرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والأسعار المختلفة كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض و التخفيضات خلال فترة المعرض والتي تصل الى 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى عروض تقسيط تصل الى امكانية التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد .

صناعة الأثاث في مصر تدفع عجلة الاقتصاد

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تمتلك مصر مكانة متميزة عالميا في صناعة الأثاث وحققت صادرات بقيمة 292 مليون دولار العام الماضي مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني ،و صناعة الأثاث من الصناعات عريقة في مصر، وتتميز بمستوى حرفي مرتفع، حيث يوفر موقع مصر الجغرافي سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسة، كما توفر التکاليف المنخفضة نسبياً للعمالة الماهرة ميزة كبيرة لهذا القطاع

وأضاف الماوردي أن تميز صناعة الأثاث في مصر يعود إلي عهد القدماء المصريين والذين برعوا في صناعة الاثاث المصنوع من الخشب نظرا لتوافر الاخشاب بكثرة عندهم من خلال ممارسة الزراعة على ضفاف النيل.

صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية
ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فأن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية التي حققت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنوع المدخلات المستخدمة والتطور التكنولوجي الهائل داخلها، كما أنها من الصناعات كثيفة العمالة، وكنتيجة للتطور الذي تشهده الصناعة، فقد أصبحت تعتمد على العديد من المواد المستخدمة في التصنيع ومنها الخشب الذى يُعتبر المادة الأكثر استخدامًا في صناعة الأثاث في جميع أنحاء العالم


مدينة للأثاث تضم 54 هنجرًا
وقال الماوردي إن مدينة دمياط للأثاث تعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة ،بارقة أمل للنهوض بهذا القطاع ، وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث.

يقام معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 9 مايو إلى 12 مايو الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانًا من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساء .

الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات الهيئة المصرية التكنولوجي الآثاث والديكور دفع عجلة الإقتصاد رئيس الهيئة المصرية رئيس جهاز حماية المستهلك مركز المعلومات معرض الاثاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

ترشيحاتنا

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان

غرفة شركات السياحة : السماسرة يستخرجون تأشيرات زيارة للبسطاء بزعم صلاحيتها للحج

مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي

واشنطن: المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا لبحث تنفيذ اتفاق بريتوريا والعنف في أمهرة وأوروميا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-