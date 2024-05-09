السبت القادم...تنفيذ تعبئة مادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط بالدقهلية

نوهت محافظة الدقهلية انه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية يوم السبت القادم الموافق 11 مايو الجارى بداية من الساعة الثامنة صباحا واضافة الرائحة المغذية لمدينتى المنصورة وطلخا والقرى المحيطة بهما بطريق ( باول طريق المنصورة / المحلة.

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه قد ينتج مع هذا العمل وفقط انتشار رائحة غاز طبيعى، ولذا نوهت المحافظة عن ذلك وتطمئن المواطنين ان الامر لا يعدو أن تكون رائحة وفقط .. وفى حالة وجود اى استفسار من قبل المواطنين يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ بالشركة من خلال الهاتف المحمول على رقم (01006056364)..