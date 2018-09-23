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أخبار البلد

بن زايد يستعرض تفاصيل جلسة مباحثاته مع الرئيس السيسي في نيويورك

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:15 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتباحث بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وأفضل السبل للتعامل معها وتسويتها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ وحدة هذه الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي حيث يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفا واحدا في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربي.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت إيجابية للغاية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللقاء شهد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة سواء كانت سياسية أو أمنية، مشيرًا إلي أن العمل المشترك بين مصر والسعودية والإمارات جعل هذه الدول في مكان أفضل مقارنة بالسابق.

وأشار "بن زايد"، إلي أن النجاحات التي حققتها الدول الثلاث خلال الفترة الماضية تحتم عليها بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أكثر .

وكشف وزير خارجية الإمارات عن أن الرئيس السيسى تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين خاصة تفعيل اللجان المشتركة وصب الاهتمام أكثر حول العلاقات التي تربط بين مواطني البلدين.

و قال عبد الله بن زايد، إن اللقاء لم يتطرق إلي الحديث عن الدول الداعمة للإرهاب،، مشيرًا إلي أن اللقاء ركز بشكل أكبر علي التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأكد الوزير الإماراتي ثقته التامة في في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادتي الإمارات والسعودية في مواجهة التحديات في مواجهة التحديات، خاصة الإيرانية والجهات التي تدعمها وتأثيرها المباشر وغير المباشر علي أمن المنطقة.

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