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ثقافة

الخميس.. افتتاح معرض كونفوشيوس في عيون العالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، معرض كاريكاتير (كونفوشيوس في عيون العالم)، بالتعاون مع الجمعية الدولية للثقافة والملتميديا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 2569 لميلاد الفيلسوف الصيني كونفوشيوس، وذلك بقاعة الوسائط المتعددة، بمقر المركز الثقافى الصيني بالقاهرة، يوم الخميس المقبل الموافق 27 سبتمبر2018، الساعة 6:30 مساءً.

ويفتتح المعرض السيد شي يوه وين المستشار الثقافي الصيني بسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور نخبة من الفنانين، والمهتمين بفن الكاريكاتير، ومحبي الثقافة والفنون الصينية.

ويضم المعرض ما يقرب من 40 لوحة كاريكاتيرية حول حياة كونفوشيوس، ويشارك به 38 فنان كاريكاتير، من 24 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، الصين، بلجيكا، كولومبيا، ألمانيا، البرازيل، المكسيك، المغرب، ويستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الجاري.

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