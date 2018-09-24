كارتيرون يبدأ الاستعداد لمباراة وفاق سطيف

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في جمع مباريات وفاق سطيف الجزائري؛ استعدادا لمواجهته يوم 2 أكتوبر القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويحصل الجهاز الفني على 8 مباريات لفريق وفاق سطيف الجزائري؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهته، حيث من المنتظر أن يحصل كارتيرون وجهازه المعاون على شرائط مباريات وفاق سطيف الجزائري ذهابا وإيابا في دور المجموعات أمام مازيمبي والدفاع الجديدي المغربي، ومولودية الجزائر، بالإضافة إلى مباراتي الوداد المغربي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



