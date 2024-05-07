150 طلب تصالح بحي الجناين في السويس

قام اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حى الجناين وبمعاونة الجهاز التنفيذى لحى الجناين بالاشراف والمتابعة لأعمال التصالح واستقبال الطلبات وتذليل الصعاب والتغلب على المشاكل والرد على الاستفسارات للمواطنين لسرعة انهاء الاجراءات طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
تلقى حى الجناين بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد شاكر
خلال الساعات الاولى لفتح باب التصالح (150) طلبا.
وتستمر رئاسة حى الجناين فى بذل أقصى جهد لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.
جاء ذلك فى اطار تنفيذ منظومة التصالح الجديدة وطبقا للقانون رقم 187لسنة 2023 وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبحضور أحمد الوزير السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وإدارة التخطيط بمحافظة السويس.