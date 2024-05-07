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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

150 طلب تصالح بحي الجناين في السويس

صدى البلد

قام اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حى الجناين  وبمعاونة الجهاز التنفيذى لحى الجناين  بالاشراف  والمتابعة لأعمال التصالح واستقبال الطلبات وتذليل الصعاب والتغلب على المشاكل والرد على الاستفسارات للمواطنين لسرعة انهاء الاجراءات طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

تلقى حى الجناين بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد شاكر
خلال الساعات الاولى لفتح باب التصالح (150) طلبا.
وتستمر رئاسة حى الجناين فى بذل أقصى جهد لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

جاء ذلك فى اطار تنفيذ منظومة التصالح الجديدة وطبقا للقانون رقم 187لسنة 2023 وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبحضور  أحمد الوزير السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وإدارة التخطيط بمحافظة السويس.

الاستفسارات الأول التنفيذ التنفيذي التنفيذية الجهاز التنفيذى الجهاز الر الس الساعات الساعات الأولى السكرتير العام السكرتير العام المساعد

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