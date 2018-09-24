السيسي يلتقي الرئيس اللبنانى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس اللبنانى ميشيل عون بمقر الولايات المتحدة فى نيويورك، وذلك فى إطار حضور قمة نيلسون مانديلا للسلام.



وكان الرئيس السيسي وصل منذُ قليل لمقر الأمم المتحدة لحضور القمة.



ويشارك عدد من زعماء ورؤساء الدول فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، تكريمًا لجهود الزعيم الإفريقى.



ويشار إلى أن الرئيس السيسي وصل إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة منذ توليه السلطة.

