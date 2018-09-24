ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي يلتقي الرئيس اللبنانى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء مجدي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس اللبنانى ميشيل عون بمقر الولايات المتحدة فى نيويورك، وذلك فى إطار حضور قمة نيلسون مانديلا للسلام.

وكان الرئيس السيسي  وصل منذُ قليل لمقر الأمم المتحدة لحضور القمة.

ويشارك عدد من زعماء ورؤساء الدول فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، تكريمًا لجهود الزعيم الإفريقى.

ويشار إلى أن الرئيس السيسي وصل إلى نيويورك، الجمعة الماضية، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة منذ توليه السلطة.

ترشيحاتنا

شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل فى العالم لموسم 2017/2018

من نظرة عين .. كيف وقعت ميركل ووزراء بالاتحاد الأوروبي فى حب الأهرامات وأبو الهول .. صور

السيسي يلتقي الرئيس اللبنانى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.. فيديو

راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

السيطرة على حريق أمام الحملة الميكانيكية بالباجور دون إصابات

الأمم المتحدة: الترامادول يهدد مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

رسميا.. حلمى طولان يتولى تدريب الاتحاد السكندرى

الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية مخالفة بالمحافظات خلال شهر

اليوم..محمد صلاح على موعد تاريخي مع جائزة أفضل لاعب بالعالم

مدير FBI: نلنا الشرف برؤية الأهرامات وملتزمون بالتعاون الأمني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟