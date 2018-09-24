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ثقافة

حدث في بلاد السعادة من جديد على السلام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، إن عرض "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج الفرقة، يعود من جديد لينير مسرح السلام بشارع القصر العيني وذلك ابتداء من الخميس المقبل ٢٧ سبتمبر في تمام الثامنة مساء.

"حدث في بلاد السعادة" تم افتتاحه شهر أغسطس الماضي، حقق خلال ليالي عرضه إقبالا جماهيريا كبيرا، وحضورا كبيرا من الشخصيات العامة والفنانين سواء من داخل مصر أو من خارجها، بالإضافة الى النجاح النقدي والاهتمام الإعلامي الذي شهده العرض.

العرض من تأليف وليد يوسف، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عودة تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد D mapping 3 رضا صلاح وإخراج مازن الغرباوي.

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