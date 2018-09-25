لجنة الفتوى تكشف عن صلاة واحدة يصل ثوابها للميت

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصلاة لا تسقط عن الإنسان حال موته، ولا تبرأ ذمته منها إذا قام غيره بأدائها عنه.



وأوضحت «البحوث الإسلامية » عبر صفحته بموع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز أداء الصلاة الفائتة عن الميت ؟»، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.



وأضافت أن الفقهاء اختلفوا في من يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت ، فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، فيما قال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.

