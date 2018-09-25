تلال القمامة تحاصر مدرسة أم المومنين بمنشأة القناطر بالجيزة.. فيديو

اشتكى أهالي قرية أم دينار التابعة لمركز منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة الشكاوى التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، لتلقي شكاوى القراء، من محاصرة تلال القمامة لمدرسة أم المومنين الإبتدائية بالقرية.



وقال «محمد سمير» أحد أبناء القرية في رسالته لـ صدى البلد: «مستقبل ولادنا بيضيع.. من أول يوم في الدراسة والطلاب مش عايزه تروح المدرسة بسبب ريحة القمامة المنتشرة في جميع جوانب المدرسة، واللي أصبحت تلال ومفيش مسئول بيتحرك علشان يرفعها».



وأضاف «ولادنا بتروح المدرسة علشان تشم روائح كريهة وبتبقى كاره تقعد في الفصول بسبب ريحة القمامة، ومياه الصرف الصحي والمجاري المنتشرة في محيط المدرسة».



وتابع «مستوى الزبالة تخطى سور المدرسة، وإدارة المدرسة جايبة طوب علشان ترفع السور .. كل دا ومفيش مسئول بيتحرك ولا فيه عربية لرفع تلك القمامة».



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

