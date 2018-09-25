ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 56 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
ندى حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

وأسفرت الحملات بقيادة العميد مصطفى بكري، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 56 قضية.

وتشمل القضايا: 12 قضية عدم حمل شهادة صحية، و14 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ العرض على النيابة.

ترشيحاتنا

معجزة تحدث مرة في المليون.. اكتشاف جنين في بطن رضيعة عمرها 5 أيام بأسيوط .. فيديو

محمد إبراهيم: تجاوزت في حق مرتضى واعتذرت خلال مباراة الزمالك والاتحاد

مفاجأة.. محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية لـ فيفا 2018

نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم

أحمد موسى: كرواتيا سربت نتيجة أفضل لاعب بالعالم قبل إعلانها.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد خسارة لقب الأفضل

إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف في 2018

أبو العينين: 500 ألف قتيل و10 ملايين مشرد و226 مليار دولار خسائر سوريا من الحرب

بث مباشر من الفيفا لحفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟