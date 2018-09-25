ضبط 56 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.



وأسفرت الحملات بقيادة العميد مصطفى بكري، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 56 قضية.



وتشمل القضايا: 12 قضية عدم حمل شهادة صحية، و14 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ العرض على النيابة.