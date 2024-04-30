وزير الخارجية الفرنسي: سنطالب بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 أن باريس ستطالب بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو.

وأوضح سيجورنيه، الذي يجري زيارة إلى إسرائيل "سنعمل بكل قوتنا في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل لفرض عقوبات على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي والصواريخ والطائرات بدون طيار لإثبات أن الضغط يتزايد، وقد تنضم الولايات المتحدة أيضا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "جميع الأزمات الدولية الآن ستؤدي مرة أخرى إلى التسابق على الأسلحة النووية، بما في ذلك الدول الدكتاتورية أو غير المستقرة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف هذا، نحن جميعا مجمعون على القضية النووية الإيرانية".

وتتفق سيجورنيه أيضًا مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إيران تقف وراء هجمات حماس وحزب الله والميليشيات الشيعية والحوثيين في اليمن.

وناقش الدبلوماسيان أيضًا تسوية دبلوماسية محتملة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله، والعقوبات المفروضة على إيران في الاتحاد الأوروبي و”الجهود المبذولة لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.