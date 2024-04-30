بدر بانون يعود لـ الرجاء المغربي الموسم المقبل

اقترب اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع فريق قطر القطري الحالي والأهلي السابق، من الانتقال لصفوف ناديه الأسبق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "المنتخب المغربية"، اليوم الثلاثاء، أن نادي الرجاء نجح في إقناع بدر بانون بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بدر بانون أبلغ إدارة الرجاء بموافقته على الانضمام لصفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة، في انتظار توقيع العقود الرسمية.

وكان بدر بانون قد رحل عن الرجاء المغربي وانضم لصفوف النادي الأهلي عام 2020، ولعب موسمين في القاهرة، قبل الانتقال لنادي قطر القطري عام 2022.