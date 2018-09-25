وزيرة البيئة تفتتح معرض رسوم الأطفال الطبيعة حلوة.. بس نرسمها

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المعرض الفني لرسوم الأطفال، والذي تنظمه مجلة "علاء الدين" بالتعاون مع الوزارة، تحت شعار "الطبيعة حلوة.. بس نرسمها".



وضم المعرض لوحات فنية للأطفال عن المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وذلك بقاعة الأهرام للفن بحضور ليلى الراعي، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، والعديد من الأطفال الذين شاركوا برسوماتهم فى المعرض.



وأكدت "فؤاد" أن "المعرض الفنى لرسوم الأطفال "الطبيعة حلوة.. بس نرسمها" ما هو إلا تجسيد لفكرة عبر فيها الأطفال عن مواردنا الطبيعية برسومات فنية تخلق لديهم وعيا فنيا وبيئيا، بالإضافة إلى الترويج لمؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لدى أصغر فئات المجتمع، حيث نسعى إلى مشاركة جميع أطياف المجتمع من الأطفال والشباب والسيدات والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى المؤتمر".



وأعربت عن امتنانها لكل طفل عبر عن فكرته برسمها، وتحقيق الهدف من المسابقة وهو بدء الأطفال فى التفكير ورؤية الطبيعة من حولهم وإخراج أفضل ما لديهم باعتبارهم هم المستقبل والمطالبين بالحفاظ على كوكب الأرض.



وقالت إن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتمثل في رفع الوعي بمفهوم البيئة والموارد الطبيعية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصري يعد أحد أهداف برنامج الحكومة.



كما وعدت الوزيرة الأطفال بمشاركتهم فى المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، والذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وعرض صورهم ولوحاتهم الفنية بالمعرض الذي ستتم إقامته على هامش المؤتمر.



وقامت بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة المجلة لأفضل رسم فنى، والتى شارك فيها طلبة المدارس من جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى المراكز الثقافية والنوادي، حيث تم اختيار عشرين عملًا فنيًا تم منحها جوائز مالية من قبل وزارة البيئة، كما منحت المجلة جائزة عينية لعشرة أعمال أخرى تشجيعًا للأطفال على مشاركتهم، وكان من ضمن الفائزين أطفال من من ذوى الاحتياجات الخاصة شاركوا برسوماتهم فى المعرض، وستتم طباعة الأعمال الفائزة في كتيب سيوزع مع المجلة فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي، كما قامت بالتقاط الصور التذكارية معهم.



وفى ختام المعرض، قدمت الأستاذة ليلى الراعي، رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، درع المجلة للدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لمشاركتها فى الاحتفالية الفنية ورعاية وزارة البيئة للمسابقة.