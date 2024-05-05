مش عايزين.. نجمة طائرة الزمالك: الأهلي يتواصل معنا ويحاول إعادتنا

أعربت مريم متولي لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات بالزمالك، عن سعادتها بتتويج فريقها بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.



وقالت مريم متولي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن اللاعبات كانوا على أتم الاستعداد والجاهزية لمباراة الأهلي ودرسنا المنافس جيدا وحددنا نقاط القوة والضعف لديهم، مؤكدة أنها فخورة بأن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات هي اللقب الأول لألعاب الصالات في الزمالك هذا الموسم

‎وقالت مريم متولي إن تتويج سيدات الطائرة الزمالك ببطولة إفريقيا لأندية يعد دافعًا ‏جديدًا للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، مضيفة أن الزمالك ‏يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التى يشارك بها الفريق.



وأشارت مريم متولي ‎إلى أن دوافع الزمالك كانت قوية للتتويج بالكأس، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف، قائلة«كنا نثق في الفوز ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة رغم صعوبة مباراة الأهلي ولكن جمهور الزمالك ساندنا بقوة».

وواصلت مريم متولي، أن عودة أحمد فتحي لقيادة فريق الطائرة أحدثت فارق معنا بشكل واضح، وأكدت أنها لم تطلب العودة إلى النادي الأهلي مرة أخري قائلة: الأهلي يتواصل معنا ويحاول إعادتنا لفريق كرة الطائرة للسيدات ولم أطلب العودة للأهلي مرة أخرى ومن يملك دليلا على ذلك فليظهره



وحصلت مريم متولي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقب أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية، التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.