طقس اليوم شديد الحرارة على هذه المناطق .. والقاهرة تسجل 28 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأحد يسودة طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد ، تصل إلى 28 درجة مئوية ومن المنتظر أن تسجل العظمى للقاهرة الكبرى.

أشارت الهيئة ، إلى أن طقس اليوم الأحد تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

طقس اليوم

كما سيشهد طقس اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

أفادت هيئة الأرصاد ، أن ما زال الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج إلى (2-3) متر.

طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى: 28 ،الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية :العظمى:23 ،الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية :العظمى:24 ،الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر :العظمى:35 ،الصغرى: 23

شمال الصعيد :العظمى: 32 ،الصغرى: 17

جنوب الصعيد :العظمى:37 ،الصغرى:23