نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية نادي الهجن والفروسية والرماية

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بتفقد نادي الهجن والفروسية والرماية شمال مدينة الخارجة، اليوم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لإقامة مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال شهر ديسمبر المقبل، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة.

شددت على رفع كفاءة محيط النادي و توفيرالاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإقامة المشاركين، ومراجعة جاهزية مضمار السباق، والتنسيق مع الإتحاد المصري للرماية؛ لإنهاء الاشتراطات المطلوبة لتجهيز ميدان الرماية، وتجهيز القرية التراثية الملحقة بالنادي؛ لاستضافة جزء من الفعاليات التي تشمل بطولات ومباريات بعدد من الألعاب الرياضية المستحدثة.