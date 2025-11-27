قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
محافظات

أخبار محافظة الوادي الجديد: نائب المحافظ تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي.. وفتح باب التقديم لتراخيص سيارات أجرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات أمس، كان من أهمها:

نائب  محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة 

تفقّدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، موقع مشروع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي الإقليمي المزمع إنشاؤه في إطار المشروع القومي لإنشاء مراكز إبداع حرفية على مستوى الجمهورية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية و صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة والمحافظة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

حيث تفقدت ميدانيًا الموقع المقترح للمشروع خلف قصر ثقافة الخارجة، تمهيدًا لإعداد التصميمات الخاصة بالمقر و ملحقاته، مشيرةً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم رواد العمل الحرفي و توفير حاضنة أعمال مجهزة للمبدعين بالمجالات الحرفية المختلفة؛ تُسهم في الحفاظ على التراث الحرفي وتطويره و خلق فرص تمكين وتدريب و تسويق لأصحاب الحرف.

رئاسة مركز بلاط بالوادي الجديد: فتح باب التقديم للحصول على تراخيص سير سيارات أجرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة مواقف سيارات النقل الجماعي بمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن فتح باب التقدم للحصول على (2) خطوط سير للعمل على خط بلاط - الداخلة و( 2) خط سير للعمل على خط بلاط - تنيدة وعلى من يرغب في الحصول على خط سير سرعة التقدم بطلب باسم رئيس المركز عن طريق خط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان على ان يتم الترخيص للسيارات الميكروباص المقرر لها العمل على خط سير داخل او خارج المحافظة.

- شروط التقديم للحصول على الترخيص
وتضمنت شروط التقديم
- ان يكون المتقدم من شباب الخرجين الذكور من أبناء المحافظة او المقييمين إقامة دائمة داخل نطاق
المحافظة بحيث تكون مدة الإقامة لا تقل عن خمس سنوات لغير أبناء المحافظة
- ان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية
- الا يكون المتقدم قد سبق له ترخيص سيارة اجرة باسمه او بولاية والده وتقوم الوحدة المحلية
بالاستعلام عن ذلك عن طريق مباحث المرور
- الا تكون السيارة قد سبق لها الترخيص على أى خط من الخطوط داخل او خارج المحافظة .
-  الا يقل موديل السيارة عن خمس سنوات من تاريخ الصنع والأولوية للموديل الاحدث.

وأكدت إدارة المواقف على عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة من المواطنين الذين قامو بشراء سيارات قبل الرجوع لادارة المواقف التابعة لهم للوقوف على خطوط السير المتاحة اولاً وفى حال موافقة اللجنة على منح الموطن خط سير جديد يحظر نقل ملكيته او عمل توكيل بالإدارة لاى شخص لا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول عليه.

- المستندات المطلوبة للتقديم
وفى حال حصول المواطنين المتقدمين على الموافقة بالترخيص يتعين استيفاء الأوراق والمستندات
الاتية :-
- خطاب من التامينات الاجتماعية يفيد بان المتقدم غير مؤمن عليه فيما عدا التامين على رخصة
القيادة
- خطاب من مكتب العمل يفيد بعدم حصول المتقدم على اى فرص عمل سواء ( حكومة - قطاع عام
- قطاع خاص ) .
- خطاب من التنمية الريفية يفيد بعدم ملكية المواطن المتقدم لاية اراضي زراعية.
- خطاب من صندوق استصلاح الاراضى يفيد بعدم انتفاع المتقدم بالاراضى المخصصة للشباب .
- خطاب من الصندوق الاجتماعى للتنمية يفيد بعدم وجود مديونية على المواطن المتقدم
- تقديم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الخاصة بالسيارة حال الموافقة للمتقدم.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

