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عفيفي: رسائل السيسي بأمريكا ضوء أخضر لزيادة الاستثمارات الأجنبية ..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال مهدي عفيفي، المحلل السياسي، وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأممم المتحدة بشكل دوري على مدار الـ5 سنوات الماضية، هام جدًا، حيث أن هذا الجمع لا يحدث إلا مرة واحدة خلال العام.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الثلاثاء، أنه من الصعب أن يجتمع هذا الكم من رؤساء الدول في محفل آخر، مشيرًا إلى أن الرسائل التي يصدرها الرئيس "السيسي" أمام هؤلاء الرؤساء بشكل مباشر أو غير مباشر، تحسن بدورها صورة مصر التي يشوهها المغرضون أمام العالم الغربي، إضافة لأنها تعطي الضوء الأخضر لزيادة الإستثمارات داخل مصر.

وأوضح "عفيفي" أن وجود الرئيس في هذا المحفل، ولقاءه بالرئيس دونالد ترامب إشارة للمستثمرين لزيادة إستثماراتهم، حيث أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

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