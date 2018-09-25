طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



المقادير:



باذنجان عروس أسود مشوي مقشر

لحمة مفرومة

بصل

فلفل أخضر رومي

عصير طماطم

بقسماط

بيضة

سمنة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير باذنجان باللحمة المفرومة:



* يشوح البصل المفروم في السمنة على النار

* يضاف عصير الطماطم

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود

* يترك الخليط على النار يتسبك قليلًا

* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والفلفل الأخضر الرومي والبقسماط والبيضة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود

* يقسم خليط اللحمة المفرومة ويُفرد على ورق زبدة

* توضع ثمرة من الباذنجان المشوي على اللحمة المفرومة ثم تلف اللحمة المفرومة على الباذنجان

* يوضع خليط الطماطم في بايركس

* تضاف وحدات الباذنجان الرومي المغطى بخليط اللحمة المفرومة

* يضاف على الوجه خليط الصلصة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج