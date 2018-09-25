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طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:09 م
باذنجان باللحمة المفرومة
باذنجان باللحمة المفرومة
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

المقادير:

باذنجان عروس أسود مشوي مقشر
لحمة مفرومة
بصل
فلفل أخضر رومي
عصير طماطم
بقسماط
بيضة
سمنة
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير باذنجان باللحمة المفرومة:

* يشوح البصل المفروم في السمنة على النار
* يضاف عصير الطماطم
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود
* يترك الخليط على النار يتسبك قليلًا
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والفلفل الأخضر الرومي والبقسماط والبيضة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود
* يقسم خليط اللحمة المفرومة ويُفرد على ورق زبدة
* توضع ثمرة من الباذنجان المشوي على اللحمة المفرومة ثم تلف اللحمة المفرومة على الباذنجان
* يوضع خليط الطماطم في بايركس
* تضاف وحدات الباذنجان الرومي المغطى بخليط اللحمة المفرومة
* يضاف على الوجه خليط الصلصة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج

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طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
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