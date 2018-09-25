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محافظات

وكيل رياضة أسيوط يتفقد أعمال إنشاء ملاعب النجيل الصناعي بمراكز الشباب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، عددا من مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين والشباب وتنظيم الأنشطة الرياضية فضلًا عن متابعة الأعمال الإنشائية الجارية في عدد منها.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد رصد عددا من الملاحظات وأوجه القصور بعدد من مراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة؛ ووجه المحافظ مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمتابعتها وحلها فضلًا عن متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الموضوعة بالخطة طبقًا للمواعيد المحددة لذلك.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها لملعب النجيل الصناعي بمركز شباب إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، موضحًا أن الأعمال جارية على قدم وساق وطبقًا للخطة الزمنية المحددة حيث تم البدء في إنشاء وتركيب سور حديدي لملعب النجيل الصناعي ومواصلة تركيب "الإنترلوك" الأرضيات حول الملعب فضلًا عن كشافات الإنارة على الأعمدة الخاصة بالملعب.

وأضاف أنه تم ازالة الحشائش التي كانت تنمو بمركز شباب عرب المدابغ بأسيوط، لافتًا إلى مخاطبة شركة المياه والصرف الصحي ومجلس مدينة اسيوط بضرورة وسرعة إزالة التعديات علي الأرض المخصصة لمركز الشباب.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 470 ألف جنيه لإنشاء سور حول مجمل المساحة المخصصة للمركز وإنشاء ملعب كرة قدم خماسي داخل مركز الشباب حيث جار البت الفني بعد طرح الأعمال (للسور والملعب).

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