تجارة سلاح.. كشف لغز مق.تل عامل وابنه في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بالعثور على جثتى (عامل ، نجله) بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وقرر بقيامه بإيهام العامل برغبته فـى شراء (بندقية آلية - طبنجة) منه فقام بإستدراجه ولدى وصوله ونجله باغتهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياتهما وإستولى على السلاحين الناريين وهاتفى محمول ولاذ بالهرب.

وتم بإرشاده ضبط (البندقية الآلية المستخدمة فـى الواقعة - السلاحين المستولى عليهما - عدد من الطلقات - هاتفى المحمول المشار إليهما) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.