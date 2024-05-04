بعد غياب 22 عاما.. فرعون مصري يقود إبسويتش تاون إلى أضواء البريميرليج

تأهل إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على نظيره هيدرسفيلد، ضمن منافسات الجولة 46 من بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "الشامبيونشيب".

ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

وانضم سام مرسي (32 عاما) إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.

وخاض سام مرسي لاعب الوسط المدافع 42 مباراة من أصل 46 بمنافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

هذه النتيجة رفعت رصيد إبسويتش تاون إلى 96 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن ليدز يونايتد الثالث، بينما هيدرسفيلد في المركز 23 وقبل الأخير.

وهذا التأهل هو الأول لـ إبسويتش تاون لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آخر مشاركة في موسم 2001\2002.