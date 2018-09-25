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فن

أحمد عز: الجوكر فتحي أرجل لاعب في مصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:01 م
محمد بدران
حرص الفنان أحمد على نشر صورة بصحبة أحمد فتحي لاعب المنتخب والفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أثناء تواجدهم في الجيم لممارسة التمارين الرياضية.

وعلق عز على الصورة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا: أحمد فتحى أرجل لاعب في مصر.


وشارك الفنان أحمد عز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو عمر المصري وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

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