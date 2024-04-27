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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة اعتراض عمرو السوليه على استبداله خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد لحظة اعتراض عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلي على استبداله خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودفع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بـ إمام عاشور بدلًا من السولية في الشوط الثاني

وظهر السولية بحالة كبيرة من العصبية مع إلقاء زجاجات الماء أرضًا وسط محاولات تهدئة من زملائه.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

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