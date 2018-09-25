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مرأة

أبرز توصيات المؤتمر الدولي لجراحات المفاصل الصناعية.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / هدير عبده
قال الدكتور إبراهيم جادو استشاري جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الهلال الأحمر، إن المؤتمر الدولي لجراحات المفاصل الصناعية، والذي يقام في دورته الرابعة في مصر، حيث أنه في السابق كان يقام في أمريكا، وأوروبا، ويدعي المؤتمر "ICJR".

وأضاف جادو في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن المؤتمر حضره الكثير من الأطباء حول العالم منهم 10 أطباء من أوروبا وألمانيا، أمريكا، إسبانيا، وجراحين من الشرق الأوسط من السعودية، ودبي، حيث أن الهدف منه هو التحدث حول الطرق الحديثة تغير المفاصل، وبالأخص أن العمليات حديثا لا تعتمد على تغيير المفصل بالكامل، ولكن تغير جزء بسيط منه، وكيفية فعل هذا الأمر باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابع جادو أن المؤتمر شمل خمس ورش عمل لشباب الأطباء، حيث ضم اليوم الأول من فعاليات المؤتمر بعمل ورشتين عمل، وأيضا خلال فعاليات اليوم الثاني والثالث، وذلك لتبادل الخبرات بين الأطباء العرب، والأجانب، حيث أن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، هو كيفية استبدال مفصل الركبة بطرق بسيطة، و أبابا التي يمكن ان تسبب في ألم مفاصل الركبة، وايضا كيفية تغيير مفصل الحوض بطريقة آمنة.

وإليكم الفيديو من هنا..

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