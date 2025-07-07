شباب النواب ترفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة: تضارب اختصاصات ومخالفة دولية

رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت 6 يوليو 2025، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء "الجهاز الوطني للرياضة"، معتبرة أنه يتسبب في تضارب اختصاصات واضح مع الوزارة ويحمّل الدولة أعباء مالية إضافية دون مبرر.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.

وأبدى أعضاء اللجنة رفضهم القاطع للمقترح، مشيرين إلى أنه يزيد من التشابكات القانونية والإدارية داخل المنظومة الرياضية، ولا يستند إلى موافقة مسبقة من اللجنة الأولمبية الدولية، ما يثير شبهة تعارض مع المواثيق الرياضية الدولية التي تلتزم بها مصر.

كما أكد النواب أن فكرة إنشاء الجهاز الوطني لم تكن مطروحة في مشروع القانون الحكومي الأصلي عام 2021، وجرى إدخالها لاحقاً دون دراسة كافية أو توافق تشريعي.

وفي ختام الاجتماع، صوتت اللجنة بأغلبية أعضائها برفض المقترح، مشددة على ضرورة دعم الكيانات القائمة وتفعيل أدوارها بدلًا من استحداث كيانات موازية.