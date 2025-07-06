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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شباب النواب تقر بند الـ ٨ سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين علي ذات المنصب

اجتماع لجنة الرياضة
اجتماع لجنة الرياضة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، علي   البند ٨ من  المادة (21)،  والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا،  لذات المنصب  وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة  وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار  القانوني لمجلس النواب ،. المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.

وكان  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن  تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.

وقال صبحى، إن الوزارة لا تعد  قانونا جديدا كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.

، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

اجتماع لجنة الرياضة لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب لجنة الشئون التشريعية

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