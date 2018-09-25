الري تناقش خلق مدينة جديدة ببورسعيد بحضور ممثلي السفارة الهولندية

عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة عمل بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد بعنوان "الجسر إلى مدينة بورسعيد الجديدة"، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة والمهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مع حضور نخبة من قيادات محافظة بورسعيد والمنطقة الاقتصادية وممثلي الجهات المانحة وبعض الخبراء الهولنديين وممثلي السفارة الهولندية ووزارة الخارجية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير والري.



وتم في الورشة مناقشة مشروع خلق مدينة جديدة ببورسعيد عن طريق اكتساب أراضي والتوسع نحو البحر وحماية مدينة بورسعيد من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وانخفاض وهبوط الأرض.



وتوصلت الورشة للعديد من التوصيات الفعالة، متمثلة في ضرورة التنسيق الجيد بين الجهات المعنية وخاصة بين وزارة الري والمنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد مع ضرورة البدء في عمل الدراسات التفصيلية لدراسة الجدوي مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في أخذ القرارات المتعلقة بالمشروع.