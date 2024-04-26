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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكثفة لرفع الإشغالات من شوارع القاهرة | صور

صدى البلد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة .

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الانشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق ، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الانشغالات بأحياء الوايلي (شارعي النزهة والعباسية)، وعابدين، والأزبكية، وشرق مدينة نصر، والمطرية، والسلام أول، والتبين، والموسكي، والسلام ثان، وغرب مدينة نصر، وباب الشعرية وشوارع إسماعيل الفنجري والإنتاج بحي عين شمس. 

وتم خلال الحملات رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

كما تم تحرير 102 محضر إشغال طريق، و35 محضر باعة جائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية؛ تسهيلًا على المواطنين.

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