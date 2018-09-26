أصالة تهنئ أنغام على نجاح أغنية بخاف أفرح

هنأت الفنانة السورية "أصالة صديقتها الفنانة أنغام بعد طرحها أغنيها الجديدة بعنوان بخاف أفرح.





وكتبت أصالة من خلال حسابها الشخصى بموقع التوصل الاجتماعى تويتر" منّ أحّلى الأغاني الّلي سمعتها مؤخّرًا ، فيها شجن وطاقة وجمال ... فوق الوصف ".





وطرحت المطربة أنغام أحدث أغنياتها المصورة "بخاف أفرح" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ومن ألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.



