في عيد ميلادها.. سر رفض عائلة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مشيرة إسماعيل التي تحتفل اليوم بعامها الـ68، فهي من مواليد 26 سبتمبر 1950، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون، ثم عملت كراقصة استعراضية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.





ومما لا يعرفه الكثيرون أن مشيرة اسماعيل تزوجت من علي الحجار لمدة عامين، ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق.





ومن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت مشيرة عن هذه الزيجة، مؤكدة أنها تعرفت على علي الحجار من خلال الفنان جورج سيدهم ولكن والدتها كانت تعارض هذه الزيجة بسبب عدم استقرار أحوال علي الحجار المادية، حيث كان وقتها في بداية مشواره الفني.



