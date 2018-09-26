ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. سر رفض عائلة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة مشيرة إسماعيل التي تحتفل اليوم بعامها الـ68، فهي من مواليد 26 سبتمبر 1950، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون، ثم عملت كراقصة استعراضية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل. 

ومما لا يعرفه الكثيرون أن مشيرة اسماعيل تزوجت من علي الحجار لمدة عامين، ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق. 

ومن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت مشيرة عن هذه الزيجة، مؤكدة أنها تعرفت على علي الحجار من خلال الفنان جورج سيدهم ولكن والدتها كانت تعارض هذه الزيجة بسبب عدم استقرار أحوال علي الحجار المادية، حيث كان وقتها في بداية مشواره الفني. 

وكشفت مشيرة عن سبب الطلاق موضحة ان غيرته الشديدة عليها من المعجبين ورفضه عودتها إلى المنزل في ساعات متاخرة كان السبب الرئيسي لانفصالهما.

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس لطيف وسقوط للأمطار ببعض المناطق.. فيديو

الجبلاية: لم نتلق خطابات من الفيفا بشأن صدور عقوبة ضد أجيري

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

الصقر: المنظومة الرياضية لم تكن راقية ليدمرها بيراميدز.. وأنعشنا خزائن الأندية

ليفربول محمد صلاح في مواجهة قوية أمام تشيلسي بكأس رابطة المحترفين

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

وظيفة بمرتب خيالي.. مطلوب 5 حشاشين

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

أحمد حسن: لا أعلم سببا لاتهام كل من يعمل في بيراميدز بالخيانة

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

أبرز فيديوهات التوك شو..عم الطفل الباكي بسبب النوم في المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة والتعليم ترد.. وأحمد موسى يفضح أردوغان بسبب صورته مع ترامب

أحمد حسن: بيراميدز مستمر في الدوري حتى لو رحل تركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟