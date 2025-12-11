بعد توفير سكن مناسب.. إنهاء أزمة أب وأولاده يعيشون في سيارة بكفر الشيخ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «الفيسبوك» على نطاق واسع، صور وفيديوهات لأب وأولاده يسكنون في سيارته الخاصة لعدم وجود مسكن أو مأوى لهم في مدينة كفر الشيخ منذ أيام.

وأثار هذا المشهد موجه من الجدل والتعاطف مع الأطفال الصغار خاصة في ظل البرد القارس والشتاء والأمطار، ومناشدة البعض بضرورة توفير سكن كريم يأوي الأب وأطفاله الصغار من الطقس السيئ.

واستطاعت مجموعة من فاعلي الخير والشباب في توفير سكن لهذه الأسرة بعيدًا عن البرودة الفارسة والأحوال الجوية الصعبة التي تعاني منها المحافظات الساحلية وفي مقدمتها محافظة كفر الشيخ.

وأكد القائمون على مساعدة هذه الأسرة، بأن المشكلة تم حلها من خلال توفير سكن ملائم ومناسب للأسرة، ما أضفى حالة من الطمأنينة على المتابعين بهذه القصة الإنسانية، وسط حالة من السعادة والفرحة بإنهاء هذه المشكلة.

وفي سياق متصل، اقترح عدد من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتخصيص شقق سكنية تحت إشراف الجهات المعنية والتضامن الاجتماعي تكون لاستضافة الأسر التي لا تجد مأوى أو مسكن لها، وذلك من خلال المساهمة والمشاركة المجتمعية.

وأشاروا إلى أن الهدف من هذا هو توفير سكن لائق وكريم للأسر البسيطة التي لا تجد مسكنًا خاصة في ظل الأحوال الجوية الصعبة والبرد القارس والشتاء في مبادرة مجتمعية قائمة على التكافل الاجتماعي.