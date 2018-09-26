التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

أضافت وزارة التموين والتجارة الدخلية، خيار تغيير محافظة صرف الخبز للمستفيدين من منظومة الدعم للتيسير على المواطنين المغتربين والمحولين للحصول على حصص الخبز المستحقة بالبطاقات في أي محافظة يرغبون فيها.



وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تناشد المواطنين اصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر..اضغط هنا



وتهيب الوزارة فى بيان اليوم المواطنين سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم الغاء البطاقة، حيث سيتم الغاء البطاقات التى بها أى خطأ بعد يوم 8 نوفمبر2018، وحال الغاء اى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد اصدار البطاقات التموينية الجديدة.



والموقع متاح للدخول عليه وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.

