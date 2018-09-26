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منوعات

قعيد يطيح بسيدتين أرضًا بكرسيه المتحرك.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة إطاحة رجل بسيدتين عجوزتين 90 عاما و 88 عاماُ أرضًا، بكرسيه المتحرك حيث كان يرجع به للخلف دون أى سيطرة تذكر.

تعود التفاصيل عندما عاد "آرون على" البالغ من العمر 40 عامًا للخلف، ويدهس كلًا من دوريس كولين 88 عامًا، و جواني بنفيلد 90 عامًا، وطرحهما أرضًا بقسوة فى أحد المولات الشهيرة بمدينة "كينت" البريطانية.

يذكر أن علي كان ممرضًا محترفًا حتى عام 2001، بعدما ترك العمل وأصبح قعيدا مدي الحياة، بسبب هجوم من قبل مريض عليه أثناء فترة عمله بمستشفي شافتسبري هاوس بمدينة إيلينج.

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