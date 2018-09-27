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منوعات

كارثة جوية.. عطل بتكييف طائرة والركاب يطلبون فتح الباب ..فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أحدث مقطع فيديو منتشر بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لركاب طائرة يشكون عطل مكيف الهواء الموجود داخل الطائرة.

وتسبب ذلك العطل في حالة من الهرج والمرج بين ركاب الطائرة، الذين طالبوا بفتح باب الطائرة حتى يتمكنوا من التنفس، وظهر مقطع الفيديو المتداول الركاب وهم يطلبون الاستغاثة: "اطلبلي أي انقاذ بسرعة.. افتحوا الباب يا اخوانا.. ما تفتحوا الباب يجبلنا هواء".

فيما وضح بالفيديو، أن أحد طاقم الطائرة رد على المطالبين بفتح الباب، قائلًا: "مقدرش افتح الباب مفيش سلم"، بينما كان الركاب يحاولون التهوية بأوراق وأقمشة.

وأوضح أحد المعلقين حقيقة الفيديو: "واحد صحبي كان في الطيارة دى، وبيقول إنه من المفترض إن الطائرة بتفضل شوية كدا قبل ما تطلع علشان كل واحد يظبط نفسه وكدا وكله يكون قعد، المهم باب الطيارة كان اتقفل والطيارة لسة متحركتش والتكيف عطل وهو بيتصلح الناس فضلت قاعدة جوا إنما الطيارة كانت لسة ما قلعتش اصلا والاعتراض كان أن هم محبوسين والتكيف بيتصلح كان قصدوا يخرجوا لحد ما يتصلح".

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