أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: رؤساء العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي.. الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.





صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:





أحمد موسى: رؤساء دول العالم حرصوا على لقاء الرئيس السيسي بنيويورك.





أحمد موسى: اجتماع رؤساء العالم مع السيسي أغضب الجماعات الإرهابية.

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أحمد موسي : إضاءة الأهرامات وأبو الهول أثناء إلقاء كلمة السيسي بنيويورك غدا.

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أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة.

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الحكومة: 70 مليون جنيه لحل مشكلات مستشفى الطوارئ بأسيوط.

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شاهد.. صدمة رئيس الوزراء من الإهمال وغياب الطاقم الطبي بأحد مستشفيات سوهاج.

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أحمد موسى: لقاءات الرئيس السيسي بنيويورك استهدفت دعم الاقتصاد المصري.

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أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية.

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حجازي: السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة كقائد إقليمي يقدم رؤية لمآسي العالم.

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الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.

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حسب الله: مجلس النواب يبحث إصدار قانون إجراءات جنائية جديد.

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الطفل الباكي: أصدقائي فى المدرسة بيتريقوا عليا بسبب.

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خبير عالمي: 6 كوارث تهدد مصر بسبب تغيرات المناخ.

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