الأوقاف: إعطاء الفرصة لـ رسلان بالخطابة بعد تعهده الالتزام بالتعليمات

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الشيخ محمد سعيد رسلان حضر إلى مكتبه بديوان عام وزارة الأوقاف، مؤكدا على أن ما أعلنه قبل ذلك من أن طاعة ولي الأمر واجبة، وتعهد بالالتزام التام بتعليمات الأوقاف فيما يتصل بخطبة الجمعة، وجميع تعليماتها المنظمة لشئون الدعوة والمساجد، وأن أي تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن يلتزم بها التزاما كاملا، مشيدا بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وأثنى على نظام الخطبة الموحدة مؤكدا اقتناعه والتزامه بها.



وأضاف طايع، في بيان له منذ قليل أن الوزارة لا تقصي أحدًا ممن تنطبق عليه شروط الخطابة طالما أنه يعمل من خلال تصريح رسمي صادر عن الوزارة ويلتزم بجميع تعليماتها بشأن ما كلف به من عمل أو سمح له به.



وتابع طايع: قررنا إعطاء الفرصة للشيخ محمد سعيد رسلان؛ لأداء خطبة الجمعة في ضوء ما تعهد به، وسمحت له مديرية أوقاف المنوفية بالعودة إلى أداء خطبته من الجمعة المقبلة بناء على ما تعهد به لرئيس القطاع الديني وحضوره للوزارة وتعهده بالالتزام بجميع ضوابط الوزارة وشأنه شأن سائر الخطباء المصرح لهم بالخطابة في الالتزام والمتابعة من قبل الوزارة.