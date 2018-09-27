كيفية حساب معاش الوفاة والعجز المستديم ..صور



اولا متوسط الاجر الشهري :



ا-يحسب معاش العجز الكلي المستديم او الوفاة حتي 30/9/2014 علي اساس المتوسط الشهري لاجر الاشتراك الاساسي خلال السنة الاخيرة او كامل مدة الاشتراك ان قلت.

ب-يحسب معاش العجز الكلي المستديم او الوفاة اعتبارا من 1/10/2014 علي اساس المتوسط الشهري الاساسي التي حددت علي اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين ( الماده 119)



هذا ويظهر ان المادة 119 من القانون 120/2014 بتعديل بعض احكام القانون 79/ 1975 قد تم صياغتها بتقدير المتوسط في حالة الوفاة والعجز تتم علي اساس السنتين الاخيرتين وليس علي اساس السنة الاخيرة.



اما بشأن المتوسط الشهري للاجر المتغير فيتم علي اساس متوسط الاجور المتغيرة الشهرية خلال مدة الاشتراك ويضاف الي المتوسط 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة (تحسين المتوسط للاجر المتغير)



ثانيا : مدة الاشتراك في التأمين



تضاف مدة افتراضية الي مدة الاشتراك في التامين قدرها ثلاث سنوات او المدة الباقية علي بلوغ المؤمن عليه سن المعاش اذا كانت هذه المدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه.



واذا كان المعاش يقل بعد اضافة هذه المدة عن 50% من اجر التسوية رفع الي هذا القدر.



ومن المهم التأكيد علي:



ا-حالة المؤمن عليه وتنتهي خدمته بالوفاة او بالعجز الكلي المستديم وتصل مده اشتراكه بما فيها المدة الافتراضية الي 22.5 سنة او اقل فان المعاش المستحق يكون هو الحد الادني وقدره 65% من متوسط الاجر الشهري.



ب-حالة المؤمن عليه وتنتهي خدمته بالوفاة او بالعجز الكلي المستديم وتصل مدة اشتراكه بما فيها المدة الافتراضية لمدة ازيد من 22.5 سنة فيحسب المعاش علي اساس:



مده الاشتراك الفعلية بما فيها المدة الافتراضية.

يتم حساب الحد الاقصي للمعاش وقدره 80% من متوسط اخر السنتين الاخيرتين.

يضاف الي المعاش ( نصف الفرق بينه وبين الحد الاقصي)

يستحق العامل او الموظف اخذ المعاش طبقا لقانون رقم 79 لسنه 1975 و 120/2014 وذلك في حالتي الوفاة والعجز المستديم اذا كان انتهاء الخدمة لاي من الاسباب الاتيه :1- وفاة المؤمن عليه ويثبت لاصل شهاده الوفاة او مستخرج منها.2- عجز المؤمن عليه ويثبت باصل شهادة تقدير العجز من الجنة الطبية المتخصصة بهيئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة.3- قرار اللجنة الخماسية بانهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم وجود عمل بديل بسبب حالة العجز الجزئي المستديم ويعتبر تاريخ اعتماد قرار الجنة الخماسية هو تاريخ انتهاء الخدمة.عناصر حساب معاش العجز المستديم والوفاة الطبية